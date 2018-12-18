Cara a cara com o inimigo

Tarantino enfrenta bandidos que invadiram sua casa em Los Angeles

Cara a cara com os inimigos, o cineasta assustou os invasores, que saíram correndo da residência

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 14:53

Redação de A Gazeta

Crédito: Reprodução/Instagram @tarantinoxx
O cineasta norte-americano Quentin Tarantino, de 55 anos, flagrou assaltantes dentro de sua casa, na madrugada de domingo (16), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Eles chegaram a levar alguns objetos, mas fugiram ao dar de cara com o diretor.
Tarantino ouviu que homens entravam em sua casa e foi atrás deles, segundo o site TMZ. Assim que o cineasta ficou cara a cara com os ladrões, eles saíram correndo imediatamente. A fonte que contou a história ao site não diz exatamente de que forma Tarantino reagiu ou se os assaltantes apenas de assustaram ao reconhecê-lo.
A polícia informou que os suspeitos entraram na casa dele quebrando a janela dos fundos, por volta de meia-noite. Mesmo com a fuga inesperada, os ladrões conseguiram levar algumas joias e outros pertences.
Os policiais estão em busca de imagens das câmeras de segurança das casas vizinhas para tentar identificar os ladrões.
Fonte: Folhapress. 

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

