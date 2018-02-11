Tapa-sexo de madrinha da X-9 Paulistana cai durante desfile

A madrinha de bateria Tarine Lopes segura o tapa-sexo que se soltou durante o desfile da X-9 Paulistana Crédito: TV Globo/Reprodução

O segundo dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo, neste sábado (10) rendeu. Além de Zeca Pagodinho ter ficado irritado com a insistência de João Doria em tirar uma foto com ele nos bastidores, outro acontecimento inusitado surpreendeu os espectadores, desta vez, na avenida.

A madrinha da X-9 Paulistana, Tarine Lopes, perdeu o tapa-sexo durante o desfile da escola, no Sambódromo do Anhembi. "Infelizmente meu tapa-sexo soltou no meio da avenida, mas a gente não pode parar", disse Tarine ao G1 assim que chegou à dispersão. "Tive de ficar segurando e sambando."