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Tapa-sexo de madrinha da X-9 Paulistana cai durante desfile

'Não pode parar', disse Tarine Lopes após passar sufoco com a perda o acessório
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 17:04

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 17:04

A madrinha de bateria Tarine Lopes segura o tapa-sexo que se soltou durante o desfile da X-9 Paulistana Crédito: TV Globo/Reprodução
O segundo dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo, neste sábado (10) rendeu. Além de Zeca Pagodinho ter ficado irritado com a insistência de João Doria em tirar uma foto com ele nos bastidores, outro acontecimento inusitado surpreendeu os espectadores, desta vez, na avenida.
A madrinha da X-9 Paulistana, Tarine Lopes, perdeu o tapa-sexo durante o desfile da escola, no Sambódromo do Anhembi. "Infelizmente meu tapa-sexo soltou no meio da avenida, mas a gente não pode parar", disse Tarine ao G1 assim que chegou à dispersão. "Tive de ficar segurando e sambando."
Confira Tarine desfilando após a perda do tapa-sexo.

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