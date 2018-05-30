'Tá mais perto do que nunca', conta Mara Maravilha sobre adoção

Mara Maravilha Crédito: Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial

A apresentadora Mara Maravilha contou que está próxima de realizar o processo de adoção de uma criança, em entrevista ao canal do YouTube Pingue-Pongue com Bonfá.

David Brazil critica Mara Maravilha: 'Você não agrada nem um pouco a Deus'

Mara também contou o sexo e o nome do bebê, que tem cerca de dois anos: "Tá mais perto do que nunca [a adoção]. É menino. Gabriel Júnior."

"Tá na hora. Agora. Tô preparada emocionalmente, financeiramente, em todos os sentidos. Vou conseguir, vou dar tempo, priorizar meu filho, a criação, os valores que são importantes", respondeu, sobre a vontade de ser mãe.