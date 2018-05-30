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Entrevista

'Tá mais perto do que nunca', conta Mara Maravilha sobre adoção

Apresentadora diz que está perto de realizar o processo de adoção de uma criança

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 13:44
Mara Maravilha Crédito: Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial
A apresentadora Mara Maravilha contou que está próxima de realizar o processo de adoção de uma criança, em entrevista ao canal do YouTube Pingue-Pongue com Bonfá.
David Brazil critica Mara Maravilha: 'Você não agrada nem um pouco a Deus'
Mara também contou o sexo e o nome do bebê, que tem cerca de dois anos: "Tá mais perto do que nunca [a adoção]. É menino. Gabriel Júnior."
"Tá na hora. Agora. Tô preparada emocionalmente, financeiramente, em todos os sentidos. Vou conseguir, vou dar tempo, priorizar meu filho, a criação, os valores que são importantes", respondeu, sobre a vontade de ser mãe.
"Tentei engravidar, mas vai ser dessa forma. Fiz inseminação, não engravidei pelos métodos normais. Mas tá tudo sob controle, tudo lindo, tô feliz. É um privilégio pra mim. Sou uma pessoa escolhida pra viver isso", concluiu.

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