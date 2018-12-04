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Susana Vieira revela que já teve relação sexual durante voo

Atriz fez outras confissões durante a edição do 'Lady Night' desta segunda-feira

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 17:27
04/12/2018 - A atriz Susana Vieira no programa 'Lady Night', de Tatá Werneck Crédito: Instagram/@tatawerneck
Susana Vieira ganhou recentemente destaque no noticiário por ter revelado que luta contra leucemia há quase três anos. Nesta segunda-feira, 3, houve espaço na vida da atriz para risos.
Durante a edição do Lady Night, Tatá Werneck colocou Susana Vieira em situações cômicas que motivaram revelações. Questionada sobre sexo, a atriz revelou que já teve relação sexual com um desconhecido no avião. "De Paris para o Rio de Janeiro. Só que a pessoa saltou em São Paulo. Fiquei apaixonada. Conheci ele no voo. Tipo, primeira classe...no tempo que tinha primeira classe", relembrou. Susana Vieira descreveu como era o homem: "Era uma pessoa muito bem vestida, tinha pasta, cartão. Quando você vê, está acontecendo e ninguém percebe".
A atriz também relembrou o primeiro contato que teve com um rapaz ao ir ao cinema. "Foi a primeira vez que tive contato com o sexo masculino in loco. Aquela mão e tal, foi a primeira vez que eu senti uma coisa verdadeira, excitada dentro de uma calça jeans", afirmou.
No perfil dela no Instagram, Tatá Werneck publicou trechos do programa com Susana Vieira. "Essa mulher é um absurdo! Amada por 180 milhões de brasileiros", escreveu.

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