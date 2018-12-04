Susana Vieira revela que já teve relação sexual durante voo

04/12/2018 - A atriz Susana Vieira no programa 'Lady Night', de Tatá Werneck Crédito: Instagram/@tatawerneck

Susana Vieira ganhou recentemente destaque no noticiário por ter revelado que luta contra leucemia há quase três anos. Nesta segunda-feira, 3, houve espaço na vida da atriz para risos.

Durante a edição do Lady Night, Tatá Werneck colocou Susana Vieira em situações cômicas que motivaram revelações. Questionada sobre sexo, a atriz revelou que já teve relação sexual com um desconhecido no avião. "De Paris para o Rio de Janeiro. Só que a pessoa saltou em São Paulo. Fiquei apaixonada. Conheci ele no voo. Tipo, primeira classe...no tempo que tinha primeira classe", relembrou. Susana Vieira descreveu como era o homem: "Era uma pessoa muito bem vestida, tinha pasta, cartão. Quando você vê, está acontecendo e ninguém percebe".

A atriz também relembrou o primeiro contato que teve com um rapaz ao ir ao cinema. "Foi a primeira vez que tive contato com o sexo masculino in loco. Aquela mão e tal, foi a primeira vez que eu senti uma coisa verdadeira, excitada dentro de uma calça jeans", afirmou.