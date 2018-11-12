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Em tratamento

Susana Vieira está com leucemia

Segundo o colunista Leo Dias, atriz passou por quimioterapia no início deste ano

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 18:27
. Crédito: Ramón Vasconcelos/Divulgação
No último fim de semana, durante a gravação do programa "Domingão do Faustão" que vai ao ar no dia 13 de janeiro, Susana Vieira participava do quadro "Pizza do Faustão", ao lado de Christiane Torloni, Ivete Sangalo e Paolla Oliveira, quando revelou que está com leucemia. As informações são do colunista Leo Dias. 
Segundo o colunista, a atriz descobriu a doença há alguns anos e no início de 2018 passou por um tratamento à base de quimioterapia.
Procurada por Leo Dias, a assessoria da global confirmou a informação, destacando que a doença está totalmente controlada e que Susana segue com sua vida normalmente, sem restrições. 
Leo Dias ainda declara que ainda nesta segunda-feira (12) estava na academia a todo vapor. 

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