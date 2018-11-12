Susana Vieira está com leucemia

. Crédito: Ramón Vasconcelos/Divulgação

No último fim de semana, durante a gravação do programa "Domingão do Faustão" que vai ao ar no dia 13 de janeiro, Susana Vieira participava do quadro "Pizza do Faustão", ao lado de Christiane Torloni, Ivete Sangalo e Paolla Oliveira, quando revelou que está com leucemia. As informações são do colunista Leo Dias.

Segundo o colunista, a atriz descobriu a doença há alguns anos e no início de 2018 passou por um tratamento à base de quimioterapia.

Procurada por Leo Dias, a assessoria da global confirmou a informação, destacando que a doença está totalmente controlada e que Susana segue com sua vida normalmente, sem restrições.