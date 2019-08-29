Susana Vieira diz que não existe cura para sua leucemia

A atriz Susana Vieira Crédito: Reprodução/Instagram @susanavieiraoficial

A atriz Susana Vieira, 77, já está na expectativa para apresentar ao público a sua nova personagem na TV. Trata-se de Emília, papel em "Éramos Seis" que já foi interpretado por Nathalia Timberg na versão dos anos 1990.

Esse será o primeiro trabalho inédito da atriz após ela revelar que tem leucemia. Susana Vieira contou em novembro de 2018 que sofre com a doença há quatro anos.

Ela revela que terá de conviver com isso para sempre. "Quando descobri que estava com leucemia, descobri também que não existe cura para o tipo de leucemia que eu tenho. Ela é crônica. Vou conviver com essa doença pelo resto da minha vida. Foi o que mais me assustou, porque eu me perguntei como trabalharia fraca daquela maneira", disse em entrevista ao UOL.

A atriz contou também que o filho dela ficou com medo de perder a mãe, mas que ela se manteve forte. "Meu corpo reagiu bem também porque eu tinha saúde. Mas o estado de espírito foi importante. Descobri que não tinha raiva de Deus, não pedi a ele para me curar. Então eu aceitei. Comecei a ficar alegre, a me sentir feliz mesmo sem trabalhar."