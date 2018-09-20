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"É verdade esse bilete?"

Suposto affair de Leonardo DiCaprio, Luciana Gimenez: 'Loiro delícia'

Apresentadora estaria 'conhecendo melhor' o ator; nesta quarta-feira (19), postou em suas redes sociais que estava com um 'loiro delícia' na cama com ela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 13:09

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 13:09

Luciana Gimenez e Leonardo DiCaprio: namoro à vista? Crédito: Montagem Gazeta Online
Desde o início da semana corre o boato de que Luciana Gimenez, de 48 anos, está tendo um caso com Leonardo DiCaprio, de 43 anos. A informação, publicada pelo colunista Leo Dias, dá conta ainda de que a apresentadora foi flagrada com o ator, pela última vez, em uma boate. Na ocasião, os pombinhos estariam acompanhados ainda de outras celebridades, como Gigi e Bella Hadid e Kendal Jenner. 
Nesta quarta-feira (19), Luciana postou em seu Instagram: "Quero assumir que estou com um loiro delícia na minha cama. Tem olhos verdes. Nossa, to podendo". A mensagem repercutiu, já que a apresentadora ex de Marcelo de Carvalho, não se pronunciou oficialmente sobre o suposto affair com o hollywoodiano. 
Luciana está, atualmente, envolvida com a mudança de seu filho, Lucas Jagger, fruto do relacionamento com Mick Jagger. O jovem vai morar em Nova York, onde ficará mais próximo do pai. 
. Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
. Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

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