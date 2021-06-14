Super Dança dos Famosos: Dandara Mariana se classifica para semifinal

A artista Dandara Mariana na Super Dança dos Famosos 2021 Crédito: Globo/Maurício Fidalgo

Aconteceu neste domingo (13) a quinta disputa da Super Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão do Faustão que ganhou edição especial para homenagear o último ano do apresentador na Globo. Dandara Mariana, 33, levou a melhor e garantiu vaga na semifinal da competição.

A atriz, que foi vice-campeão da disputa em 2019, teve como oponentes Robson Caetano, 56, campeão em 2006, e Sophia Abrahão, 30, vice-campeão em 2016. As apresentações ocorreram em dois ritmos: forró e rock, diante de Antonio Fagundes, 72, Solange Almeida,46, e Luis Maluf no júri artístico, além de Renato Vieira e Raquel Guarini, compondo o júri técnico.

A pontuação das duplas foi a seguinte: 119,9 para Dandara Mariana e Diego Maia; 119,8 para Sophia Abrahão e Zazá Ferrer, e 119,1 para Robson Caetano e Beatriz Larrat.

Nesta versão da competição, a disputa é em esquema de mata-mata. Ou seja, a cada semana apenas uma das duplas vai avançar direto para a semifinal. As outras duas ainda poderão tentar voltar à atração depois, na fase de repescagem.

Na semana passada, Lucy Ramos, 38, levou a melhor e garantiu vaga na semifinal da competição. A atriz, que foi campeã da disputa em 2020, teve como oponentes os colegas de profissão Nelson Freitas (vice-campeão em 2011) e Carmo Dalla Vecchia (3ª colocado em 2007).