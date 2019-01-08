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Série está na 8ª temporada

'Suits' faz proposta milionária a Meghan por aparição de 2 minutos

Atriz está afastada da TV desde que entrou para a família real britânica

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2019 às 12:02
Crédito: Reprodução/Instagram @duchesodsussexstyle
Meghan Markle, 37, teve de abdicar de algumas escolhas para se casar com o príncipe Harry em março de 2018. Uma delas foi a sua carreira como atriz, na qual Meghan se destacava especialmente por sua personagem Rachel Zane, na série "Suits".
Apesar de ela já ter se afastado das telas há algum tempo, recentemente os produtores da série americana alegaram que a queriam novamente para compor alguns minutos da trama.
Segundo declaração de uma fonte da NBC Universal ao jornal britânico Daily Mirror, a empresa chegou a oferecer de US$ 2 milhões (aproximadamente R$ 7,4 milhões) a US$ 6 milhões (R$ 22,3 milhões) para que Meghan aparecesse por apenas dois minutos em um episódio final da série.
A cena precisaria ser gravada para fechar a narrativa da personagem, e a empresa deu a possibilidade de que a gravação ocorresse na Inglaterra. O dinheiro também seria doado para uma instituição de caridade à escolha de Meghan, que é engajada nas causas sociais.
A oitava temporada da série "Suits" tem estreia marcada para 23 de janeiro de 2019, com Samantha (interpretada por Katherine Heigl) ocupando o espaço de Meghan no elenco principal.

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