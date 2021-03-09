Sucesso na internet, Alex Fava lança série de músicas românticas com "Trilogia Essência"

Alex Fava está lançando seu novo projeto "Trilogia Essência" nas redes sociais Crédito: Parakino

Mas, claro, o rapaz também tem o seu lado romântico, especialmente com o laçamento da coletânea "Trilogia Essência", com três músicas que falam sobre o processo de um relacionamento (desde o começo até o término, em uma espécie de "reconexão" consigo mesmo). "Pra Nós", "Sua Luta" e "Quando o Amor Acaba" estão disponíveis nas plataformas digitais e também no YouTube, com videoclipes gravados em São Paulo e no Pico das Agulhas Negras (Rio) que, juntos, já somam quase 900 mil acessos.

Os fãs certamente estão querendo saber: "Trilogia Essência" foi inspirada em um relacionamento afetivo vivido pelo sertanejo? E, claro, alcoviteiros, nós perguntamos.

"Sempre gostei de compor situações que já tenha passado em minha vida, pois sinto que, dessa maneira, consigo transmitir algo verdadeiro para quem acompanha meu trabalho", responde Alex, meio tímido, durante conversa com o "Divirta-se" para falar sobre seu novo projeto.

"As três músicas são composições minhas em parceria com Digão Bessa (responsável por sucessos na voz de nomes como Vitor Kley e Gee Rocha) e todas falam sobre relacionamentos. Quando as escrevi, não estava pensando em fazer uma trilogia, mas, logo após escutar as canções, vi que ali poderia ser feito uma história dividida em partes, sem ter aquele final feliz clichê que vemos em muitos filmes de romance. Quis retratar algo que acontece com muitos casais e quem quiser saber o final corre lá no YouTube pra assistir", brinca, afirmando ter ficado "muito orgulhoso" com o resultado deste trabalho.

HITS

O sucesso na internet - especialmente nas redes sociais - é uma espécie de sobrenome para Alex. Em 2018, por exemplo, lançou "Projeto Consciência", uma trilogia de clipes que já ultrapassa a marca de 20 milhões de visualizações no YouTube. A primeira faixa, “Devolva Meu Coração”, que aborda problemas relacionados à depressão, virou hino entre o público jovem.

"'Consciência' foi um marco em minha carreira, pois sempre quis mostrar algo que tivesse um intuito social. Queria sair um pouco dos clichês das músicas de amor e festa, e, graças a Deus e ao esforço de todos que trabalharam nesse projeto, conseguimos fazer isso. As faixas tocaram o coração de muitas pessoas, que era o meu principal intuito. Visualizei que não só o público jovem, como também os que possuem mais idade, que passaram a acompanhar o meu trabalho".

Alex Fava está lançando seu novo projeto "Trilogia Essência" nas redes sociais Crédito: Parakino

Voltando à "Trilogia Essência", os lançamentos dos vídeos de "Para Nós", "Nossa Luta" e "Quando o Amor Acaba", foram feitos no mesmo dia no canal do YouTube, no final de dezembro. A estratégia serviu para os fãs acompanharem a saga completa de um relacionamento, o que, certamente, causou curiosidade, como se estivéssemos assistindo a um filme ou programa de TV.

Com as músicas, a estratégia foi diferente. Os lançamentos foram alternados, com "Para Nós" chegando ao mercado em outubro de 2020. "Nossa Luta" e "Quando o Amor Acaba" foram disponibilizadas em novembro e dezembro, respectivamente.

"Lançamos os três vídeos de uma vez no YouTube, por se tratar de uma trilogia onde um clipe é continuação do outro. Com as músicas, pensamos que, lançando uma por mês no Spotify e Deezer, estaríamos agregando conteúdo mensalmente para o público".

REALIDADE

Com a pandemia da Covid-19, muitos artistas resolveram lançar seus projetos em "pílulas", sendo faixas de EPs, vídeos e materiais promocionais chegando ao mercado gradualmente, à medida que o público - em isolamento social - cada vez consumia mais produtos digitais. Seria essa uma tendência para o futuro?

"O mercado musical anda bem parado, com poucos lançamentos, e as lives saturaram muito rapidamente. Então, creio que a tendência seja realmente o mundo digital, com lançamentos de singles nas plataformas principais e clipes bem pensados estrategicamente", pontua Alex.

"Garoto-família", o paulista cita suas influências para continuar compondo. "Sigo sempre a minha principal influência como pessoa que, sem dúvida, é meu pai. Ele sempre está ao meu lado, desde a primeira vez que subi no palco. Na música, me espelho muito em Jota Quest, Fabio Junior, Sebastian Yatra e Roberto Carlos. Gosto de músicas românticas, então estou sempre escutando eles. Outro cantor que também estou escutando bastante é o Luis Miguel, que vocalmente falando é um dos melhores do mundo", elogia, dizendo que um novo trabalho está no "forno".