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BBB 21: Sarah perde a torcida dos famosos após dizer que gosta de Bolsonaro

'Acabou o amor', afirma João Vicente de Castro

Publicado em 05 de Março de 2021 às 14:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2021 às 14:40
Sarah Andrade recebeu o apelido de Espiã do BBB 21 -
Sarah Andrade recebeu o apelido de Espiã do BBB 21 - Crédito: @sarah_andrade no Instagram
Após dizer que gosta de Jair Bolsonaro (sem partido), Sarah, do Big Brother Brasil 21, perdeu a torcida de famosos como Felipe Neto, Bruno Gagliasso, Fernanda Paes Leme e João Vicente.
"Sou contra cortar laços só por opinião política. Temos que conviver com a diferença. Agora, se a pessoa gosta de um fascista genocida diretamente responsável por 260 mil mortes, defensor de tortura e ditaduras... Aí não é 'opinião política diferente', é desumanidade", escreveu Felipe Neto.
O nome do ator João Vicente ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Isso porque, um dia após a brasiliense conquistar a liderança do jogo, em 20 de fevereiro, ele publicou nas redes sociais: "Acho que estou meio a fim da Sarah." Nesta sexta (5), porém, mudou de opinião. "Acabou o amor", escreveu na rede social, sem citar o nome da sister.
O ator Armando Babaiaoff comentou na publicação de João Vicente: "Não era para ser! [Ela] Perdeu você e o R$ 1,5 milhão [prêmio para quem ganha o reality]! Força João, vai passar!"
"A fábrica de pano fechou kkkkkkk", escreveu Bruno Gagliasso. Já Fernanda Paes Leme foi mais direta. "Estrategista do BBB 21 abaixa demais e deixa o bolsonarismo à mostra. Tchau, Sarah. Larguei sua mão."
Na madrugada desta sexta (5), Sarah disse que gosta de Bolsonaro em conversa com João Luiz, Gil, Fiuk, Thaís e Viih Tube. Os brothers falavam sobre o poderia estar acontecendo do lado de fora da casa.
A brasiliense levantou a possibilidade de ter acontecido impeachment em algum país, e disse: "Não do nosso [presidente], eu gosto dele!", afirmou."Não vou falar isso em rede nacional, porque eu vou ganhar votos e pode me tirar da casa", completou.
Na segunda (1º), Sarah já havia dito que deixou de seguir Bolsonaro nas redes sociais antes de entrar no reality com medo de ser cancelada. Ao se posicionar ao lado de Gilberto e Juliette contra as armações de Karol Conká, Nego Di e Lumena, a consultora era apontada até então como uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

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