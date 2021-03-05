BBB 21: Sarah perde a torcida dos famosos após dizer que gosta de Bolsonaro

Sarah Andrade recebeu o apelido de Espiã do BBB 21 - Crédito: @sarah_andrade no Instagram

Após dizer que gosta de Jair Bolsonaro (sem partido), Sarah, do Big Brother Brasil 21, perdeu a torcida de famosos como Felipe Neto, Bruno Gagliasso, Fernanda Paes Leme e João Vicente.

"Sou contra cortar laços só por opinião política. Temos que conviver com a diferença. Agora, se a pessoa gosta de um fascista genocida diretamente responsável por 260 mil mortes, defensor de tortura e ditaduras... Aí não é 'opinião política diferente', é desumanidade", escreveu Felipe Neto.

Sou contra cortar laços só por opinião política.



Temos q conviver com a diferença.



Agora, se a pessoa gosta de um fascista genocida diretamente responsável por 260 mil mortes, defensor de tortura e ditaduras...



Aí não é "opinião política diferente", é desumanidade.#ForaSarah — Felipe Neto (@felipeneto) March 5, 2021

O nome do ator João Vicente ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Isso porque, um dia após a brasiliense conquistar a liderança do jogo, em 20 de fevereiro, ele publicou nas redes sociais: "Acho que estou meio a fim da Sarah." Nesta sexta (5), porém, mudou de opinião. "Acabou o amor", escreveu na rede social, sem citar o nome da sister.

Acabou o amor — João Vicente (@joaovicente27) March 5, 2021

O ator Armando Babaiaoff comentou na publicação de João Vicente: "Não era para ser! [Ela] Perdeu você e o R$ 1,5 milhão [prêmio para quem ganha o reality]! Força João, vai passar!"

"A fábrica de pano fechou kkkkkkk", escreveu Bruno Gagliasso. Já Fernanda Paes Leme foi mais direta. "Estrategista do BBB 21 abaixa demais e deixa o bolsonarismo à mostra. Tchau, Sarah. Larguei sua mão."

A fabrica de pano fechou kkkkkkk — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) March 5, 2021

Estrategista do #bbb21 abaixa demais e deixa o bolsonarismo à mostra. Tchau, Sarah. Larguei sua mão. — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 5, 2021

Na madrugada desta sexta (5), Sarah disse que gosta de Bolsonaro em conversa com João Luiz, Gil, Fiuk, Thaís e Viih Tube. Os brothers falavam sobre o poderia estar acontecendo do lado de fora da casa.

A brasiliense levantou a possibilidade de ter acontecido impeachment em algum país, e disse: "Não do nosso [presidente], eu gosto dele!", afirmou."Não vou falar isso em rede nacional, porque eu vou ganhar votos e pode me tirar da casa", completou.