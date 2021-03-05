"BBB 21": Rodolffo vira líder e vai indicar dois ao paredão falso

Na dinâmica da prova, todos participaram - incluindo Caio e o capixaba Arthur, que estão acidentados de provas passadas. No teste do líder, os brothers tinham que atravessar uma moto com uma pistola de água. "Vocês deverão realizar uma entrega rápida da Americanas no menor tempo possível. Para isso, cada jogador terá sua própria moto. Para movimentá-la, será preciso usar uma pistola para acertar a roda d'água. É a roda que fará a moto se deslocar pelo trilho, na direção do prédio, onde a entrega será realizada. Mas atenção, quando a água parar de sair da pistola, você deverá encontrar a chave certa, abrir o cadeado e apertar o botão para recarregá-la. Vence quem concluir a entrega rápida primeiro", explicou Leifert.