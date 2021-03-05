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"BBB 21": Rodolffo vira líder e vai indicar dois ao paredão falso

Novo líder, o cantor sertanejo também ganhou R$ 10 mil em compras em aplicativo e duas semanas de imunidade dentro do reality da Globo

Publicado em 05 de Março de 2021 às 09:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2021 às 09:08
BBB 21: Rodolffo vence a prova do líder
BBB 21: Rodolffo vence a prova do líder Crédito: TV Globo/Reprodução
Rodolffo levou a melhor na noite desta quinta-feira (4) no "BBB 21" durante a prova do líder. Conquistando a liderança na semana do paredão falso, confirmado pelo apresentador da atração, Tiago Leifert, o sertanejo irá indicar duas pessoas à berlinda. Além disso, ficará imune por duas semanas. 
Na dinâmica da prova, todos participaram - incluindo Caio e o capixaba Arthur, que estão acidentados de provas passadas. No teste do líder, os brothers tinham que atravessar uma moto com uma pistola de água. "Vocês deverão realizar uma entrega rápida da Americanas no menor tempo possível. Para isso, cada jogador terá sua própria moto. Para movimentá-la, será preciso usar uma pistola para acertar a roda d'água. É a roda que fará a moto se deslocar pelo trilho, na direção do prédio, onde a entrega será realizada. Mas atenção, quando a água parar de sair da pistola, você deverá encontrar a chave certa, abrir o cadeado e apertar o botão para recarregá-la. Vence quem concluir a entrega rápida primeiro", explicou Leifert. 

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O cantor dominou a prova desde o início, se consagrando o líder da semana. Além do reinado, Rodolffo ganhou R$ 10 mil em compras em aplicativo de loja e duas semanas de imunidade. Rodolffo levou Caio, Sarah, Gilberto, Juliette, Viih Tube e João para o vip.

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