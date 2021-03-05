"BBB 21": Sarah declara apoio a Bolsonaro e gera polêmica: "Gosto dele"

Não é de agora que circulam na internet trechos de falas de Sarah em que ela diz ter se abstido de falar e seguir políticos nas redes sociais por medo de ser cancelada quando entrasse na casa do "BBB 21". Mas um papo revelador acabou entregando a sister sobre o que diz respeito à sua preferência política.
Durante uma conversa com outros brothers na casa, Sarah revelou que gosta, sim, de Jair Bolsonaro (sem partido), atual presidente do Brasil.
Tudo começou com os brothers questionando sobre o que pode estar acontecendo do lado de fora no âmbito político e social, já que o mundo passa por uma pandemia de uma doença relativamente nova.
João questionou: "Será que alguém morreu?". E Sarah retrucou: "Impeachment de algum presidente, de algum país?". E em seguida soltou: "Não do nosso, eu gosto dele".