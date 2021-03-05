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"BBB 21": Sarah declara apoio a Bolsonaro e gera polêmica: "Gosto dele"

Internautas criticaram o posicionamento da sister, que em outras ocasiões disse que deixou de seguir o presidente na web para não ser cancelada dentro do reality da Globo

Publicado em 05 de Março de 2021 às 09:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2021 às 09:20
BBB 21: a sister Sarah
BBB 21: a sister Sarah Crédito: TV Globo/Reprodução
Não é de agora que circulam na internet trechos de falas de Sarah em que ela diz ter se abstido de falar e seguir políticos nas redes sociais por medo de ser cancelada quando entrasse na casa do "BBB 21". Mas um papo revelador acabou entregando a sister sobre o que diz respeito à sua preferência política. 
Durante uma conversa com outros brothers na casa, Sarah revelou que gosta, sim, de Jair Bolsonaro (sem partido), atual presidente do Brasil. 
Tudo começou com os brothers questionando sobre o que pode estar acontecendo do lado de fora no âmbito político e social, já que o mundo passa por uma pandemia de uma doença relativamente nova. 

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João questionou: "Será que alguém morreu?". E Sarah retrucou: "Impeachment de algum presidente, de algum país?". E em seguida soltou: "Não do nosso, eu gosto dele". 

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