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No 'BBB 21', Gilberto diz que filme de Will Smith o levou a estudar economia

O pernambucano é doutorando e já conquistou duas vagas para PhD nos Estados Unidos enquanto está confinado

Publicado em 05 de Março de 2021 às 13:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 mar 2021 às 13:58
Gilberto J. Nogueira, participante do BBB 21
Gilberto J. Nogueira, participante do BBB 21 Crédito: Instagram/gilnogueiraofc
Na noite desta quarta-feira, 3, durante a Festa do Líder João Luiz no Big Brother Brasil 21, Gilberto Nogueira revelou que o filme À Procura da Felicidade foi essencial na sua escolha de estudar economia. O doutorando em Economia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) estava conversando com Camilla de Lucas, quando ela perguntou como ele descobriu que tinha vocação para economista.
Gil, então, contou sua história. "Eu assisti o filme À Procura da Felicidade, com o Will Smith, em que ele tem um filho e eles passam várias necessidades. No final ele arruma um emprego na bolsa de valores. Aí eu fui pesquisar qual era o curso que estudava a bolsa de valores. Vi que era relacionado a finanças, economia. Pesquisei o curso de Economia e decidi me inscrever", revelou.
"Isso aconteceu bem pertinho da época de vestibular. Era mais difícil entrar em economia do que em [Ciências] Contábeis. Mas eu vou tentar", disse que pensou na época.
Apesar da inspiração no filme, Gilberto Nogueira não se dedica à bolsa de valores, mas à um lado mais social da economia. Hoje pesquisa a relação entre a ação do Estado e o nível de violência cometido dentro do mercado de drogas no doutorado da UFPE.
Enquanto está confinado no reality, Gil já conquistou duas vagas para PhD nos Estados Unidos. A primeira é para uma universidade no Texas, e depois também foi confirmada sua aprovação na Califórnia, com bolsa de estudo.

TEMA ESCOLAR

Gil contou à Camilla que quando viu que o tema da festa era escola, ficou tocado. "Me emocionei. Achei muito lindo. Me emocionei com isso aqui tudo. Quase que eu chorava", disse para a sister. "Nossa, se isso fosse tudo Economia eu ia me acabar no choro", confessou o brother.

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