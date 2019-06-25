Sucesso em reality, Susan Boyle diz que quer adotar crianças

Desde 2009 a vida de Susan Boyle, de 58 anos, nunca mais foi a mesma. Naquele ano, ela participou do reality "Britain's Got Talent", que a deixou mundialmente famosa. Na ocasião, ficou em segundo lugar - a edição foi vencida pelo grupo Diversity, de dança.
Agora, sem filhos, a artista revelou que pretende começar uma família: "Quando as coisas acalmarem, eu gostaria de adotar filhos", disse ela ao colunista do The Sun, Dan Wootton, segundo informações da revista Quem.
Susan, que neste ano competiu em outro reality, o "America's Got Talent: The Champions", lançou seu primeiro álbum em fevereiro, chamado de "Ten", disse não se arrepender de não ter filhos.
Ao colunista, também destacou: "Amo crianças. Elas são uma boa diversão para se ter por perto. Agora que tenho uma casa legal, por que não dividi-la?".