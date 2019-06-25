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Aos 58 anos

Sucesso em reality, Susan Boyle diz que quer adotar crianças

Susan tem 58 anos de idade e ficou mundialmente conhecida após o "Britain's Got Talent" de 2009

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 11:48

Publicado em 

25 jun 2019 às 11:48
Crédito: Reprodução/Instagram @susanboylemusic
Desde 2009 a vida de Susan Boyle, de 58 anos, nunca mais foi a mesma. Naquele ano, ela participou do reality "Britain's Got Talent", que a deixou mundialmente famosa. Na ocasião, ficou em segundo lugar - a edição foi vencida pelo grupo Diversity, de dança. 
Agora, sem filhos, a artista revelou que pretende começar uma família: "Quando as coisas acalmarem, eu gostaria de adotar filhos", disse ela ao colunista do The Sun, Dan Wootton, segundo informações da revista Quem. 
Susan, que neste ano competiu em outro reality, o "America's Got Talent: The Champions", lançou seu primeiro álbum em fevereiro, chamado de "Ten", disse não se arrepender de não ter filhos.
Ao colunista, também destacou: "Amo crianças. Elas são uma boa diversão para se ter por perto. Agora que tenho uma casa legal, por que não dividi-la?". 

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