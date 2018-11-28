Stevie Wonder vai arrecadar fundos para vítimas do incêndio nos EUA

28/11/2018 - O cantor Stevie Wonder Crédito: Divulgação

Stevie Wonder anunciou na terça-feira, 27, que vai arrecadar dinheiro para ajudar as famílias afetadas pela maior onda de incêndios na história da Califórnia, nos Estados Unidos.

A iniciativa vai acontecer por meio do seu 22º Concerto Beneficente House Full of Toys, que ocorre no dia nove de dezembro deste ano, em Los Angeles.

"Temos que fazer o nosso melhor para arrecadar dinheiro para aqueles que perderam seus sonhos, perderam suas casas", afirmou à Associated Press.

O músico já tem o hábito de fazer trabalhos de caridade. Em 2012, por exemplo, ele se apresentou no Rio de Janeiro para ajudar crianças e adolescentes soropositivos assistidos pela Sociedade Viva Cazuza.

"Estou muito feliz em ajudar pessoas de novo, mas muito, muito, muito animado para fazer algo em prol dos menos afortunados", disse.