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Stevie Wonder vai arrecadar fundos para vítimas do incêndio nos EUA

Artista tem longo histórico de trabalhos beneficentes; em 2012, ele veio ao Brasil para apoiar crianças e adolescentes soropositivos

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 20:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 20:57
28/11/2018 - O cantor Stevie Wonder Crédito: Divulgação
Stevie Wonder anunciou na terça-feira, 27, que vai arrecadar dinheiro para ajudar as famílias afetadas pela maior onda de incêndios na história da Califórnia, nos Estados Unidos.
A iniciativa vai acontecer por meio do seu 22º Concerto Beneficente House Full of Toys, que ocorre no dia nove de dezembro deste ano, em Los Angeles.
"Temos que fazer o nosso melhor para arrecadar dinheiro para aqueles que perderam seus sonhos, perderam suas casas", afirmou à Associated Press.
O músico já tem o hábito de fazer trabalhos de caridade. Em 2012, por exemplo, ele se apresentou no Rio de Janeiro para ajudar crianças e adolescentes soropositivos assistidos pela Sociedade Viva Cazuza.
"Estou muito feliz em ajudar pessoas de novo, mas muito, muito, muito animado para fazer algo em prol dos menos afortunados", disse.
Stevie Wonder contou, também, que sua fundação House Full of Hope (Casa Cheia de Esperança) e a Entertainment Industry Foundation vão ajudar na arrecadação de dinheiro para as vítimas do incêndio. Segundo a imprensa local, cerca de 79 pessoas morreram com a tragédia e 1.276 pessoas estão desaparecidas.

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