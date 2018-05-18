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Stan Lee posta vídeo no Twitter pela primeira vez: 'Excelsior!'

Apesar do vídeo alegre e carinhoso, Stan passa por problemas em sua vida pessoal

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 22:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 22:12
No último domingo, 13, Stan Lee contou a seus seguidores que, pela primeira vez, estava fazendo um tuíte por conta própria. Agora, ele também aprendeu a publicar vídeos na rede social e mandou um recado para os fãs.
"Olá, crentes de verdade. Eu queria dizer que adoro os comentários de vocês, só percebi o quanto sentia falta agora. Preciso dizer que aprecio tudo o que vocês dizem ou fazem. Amo a todos e vamos continuar com essa relação. Excelsior!", falou um dos mais prestigiados escritores de quadrinhos da Marvel.
Apesar do vídeo alegre e carinhoso, Stan passa por problemas em sua vida pessoal. Veículos de comunicação dos Estados Unidos informaram que ele estava sendo explorado por um grupo de pessoas próximo a ele. Além disso, ele processou um grupo chinês por supostas irregularidades na compra de uma de suas empresas.

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