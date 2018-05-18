Stan Lee posta vídeo no Twitter pela primeira vez: 'Excelsior!'

No último domingo, 13, Stan Lee contou a seus seguidores que, pela primeira vez, estava fazendo um tuíte por conta própria. Agora, ele também aprendeu a publicar vídeos na rede social e mandou um recado para os fãs.

"Olá, crentes de verdade. Eu queria dizer que adoro os comentários de vocês, só percebi o quanto sentia falta agora. Preciso dizer que aprecio tudo o que vocês dizem ou fazem. Amo a todos e vamos continuar com essa relação. Excelsior!", falou um dos mais prestigiados escritores de quadrinhos da Marvel.