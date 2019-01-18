Spice Girls vão virar super-heroínas em desenho animado

Spice Girls se reúnem para discutir reencontro milionário Crédito: Reprodução/Instagram @victoriabeckham

Um filme de animação inspirado nas vidas e nas trajetórias profissionais das Spice Girls deve tomar os cinemas em breve, segundo o empresário do grupo, Simon Fuller.

Segundo a revista Variety, as personagens devem ser super-heroínas, e cada uma terá uma espécie de superpoder ligado ao "girl power" (poder feminino) que embasou a ascensão das então garotas nos anos 1990.

O grupo apresentará 11 shows no Reino Unido a partir de 27 de maio, em Cardiff, na Inglaterra.

Falando à revista americana Billboard sobre que outros planos estão previstos para esse retorno, Fuller afirmou que uma animação está sendo produzida: "O que virá na sequência são uma porção de coisas empolgantes. Vamos fazer uma animação para o cinema e há muitos outros planos".

Ainda não há informações sobre a inclusão de uma personagem inspirada na cantora Victoria Beckham, que até aqui não confirmou presença na turnê do conjunto.

Mesmo reduzidas a um quarteto -Geri Horner, Melanie Chisholm, Melanie Brown e Emma Bunton-, as Spice Girls bateram recordes históricos de vendas de ingressos, segundo o diretor-executivo da empresa de vendas Ticketmaster, Andrew Parsons.