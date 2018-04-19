SPFW: Anitta estreia nas passarelas cantando ao vivo clássicos da MPB

O desfile da Água de Coco por Liana Thomaz, neste próximo sábado, 21, dia de abertura da 45ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW), vai contar com uma presença ilustre: a cantora Anitta, que fará sua estreia nas passarelas durante o evento. A apresentação acontece no Pavilhão das Culturas Brasileiras do Parque Ibirapuera, na zona sul.
Além de cruzar a passarela, Anitta vai cantar ao vivo durante o desfile, com um setlist que reunirá seus principais sucessos e clássicos da MPB. A coleção da Água de Coco, intitulada "Brasil com Z", promete homenagear a iconografia do Brasil-exportação, com referências como o carnaval e as paisagens tropicais. Para representar os vários tipos de beleza do País, a marca vai apostar ainda na diversidade do casting de modelos. A semana de moda segue do sábado, 21, até a próxima quinta-feira, dia 26.