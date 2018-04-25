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Sonia Abrão grava música e posta: 'Recalcados que se explodam'

Um fã chegou a criticar a escolha da música e comentou: 'Para de viver de passado'

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 12:50
Sonia Abrão, de 59 anos, já se envolveu em várias polêmicas na internet após comentários que fez em seu programa. No último episódio, recebeu uma resposta de Tiago Leifert ao vivo durante a transmissão do "Big Brother Brasil 18", da TV Globo, e chegou até a pedir desculpas - depois. Acontece que nesta terça-feira (24) a apresentadora postou em seu perfil no Instagram um trecho da nova música de Pepê e Neném, que diz: "Recalcados que se explodam. Eu não vou mudar, tenho fé e muita força, nada vai me incomodar". Assista: 
Nos comentários, os internautas e fãs de Sonia não perdoaram e soltaram: "Sou sua fã, mas pelo amor de Deus, para de viver de passado. Esses artistas não dão mais nada". Enquanto outra, disparou: "Mas para falar dos outros você gosta. Emily nunca fez nada contra você e você fica falando dela". Mas, como nem tudo é crítica na internet, teve quem defendeu a apresentadora: "Soninha, te adoro e concordo contigo. Tu és muito sábia", disse uma fã. 

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