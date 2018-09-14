Sonia Abrão diz que tumor de Felipeh Campos 'começou a regredir'

Sonia Abrão abraça Felipeh Campos Crédito: Instagram / @soniaabrao

A apresentadora Sonia Abrão contou novidades a respeito do tratamento do câncer de testículo que seu colega de "A Tarde É Sua", Felipeh Campos, vem passando.

"Ótima notícia: Felipeh fez a quinta sessão de quimioterapia hoje e o tumor já começou a regredir! Deus é mais!", escreveu a apresentadora em seu Instagram, na noite de quarta-feira, 12. Ao seu lado na foto, também aparecem Vladimir Alves e Márcia Piovesan.