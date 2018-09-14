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TORCIDA POR MELHORA

Sonia Abrão diz que tumor de Felipeh Campos 'começou a regredir'

Apresentadora comemorou melhora do colega, que vem passando por um câncer de testículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 20:25

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 20:25

Sonia Abrão abraça Felipeh Campos Crédito: Instagram / @soniaabrao
A apresentadora Sonia Abrão contou novidades a respeito do tratamento do câncer de testículo que seu colega de "A Tarde É Sua", Felipeh Campos, vem passando.
"Ótima notícia: Felipeh fez a quinta sessão de quimioterapia hoje e o tumor já começou a regredir! Deus é mais!", escreveu a apresentadora em seu Instagram, na noite de quarta-feira, 12. Ao seu lado na foto, também aparecem Vladimir Alves e Márcia Piovesan.
Felipeh Campos, que raspou o cabelo por conta do tratamento, optou por usar uma prótese capilar e mostrou seu novo visual no Instagram.

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