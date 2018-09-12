Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TRETA

Sônia Abrão declara que ainda está chateada com Raul Gil

'Nesse momento é uma fratura exposta', desabafa a apresentadora da Rede TV!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 18:24

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 18:24

Sônia Abrão Crédito: Divulgação/RedeTV
Sônia Abrão e Raul Gil têm uma amizade de 30 anos. Atualmente, estão brigados. Tudo porque, segundo a apresentadora, ele teria contado situações da vida pessoal dela no ar. O assunto foi abordado no Programa do Porchat desta terça-feira, 11.
"Eu conversei uma coisa com o Raul no privado e ele foi para público assim, de bandeja, me expôs. Só falei isso: 'pra quê, Raul, você pegou pesado comigo'. E ele foi para o ar e disse: 'porque a Sônia disse isso...', eu não acredito", disse.
Fábio Porchat perguntou, durante a entrevista, se ela era capaz de perdoar. "Eu não sei, você está falando comigo num momento em que a fratura está muito exposta ainda. Perdoo fácil, não tenho problema em mudar de opinião, mas preciso de um tempo. Tenho recebido muita mensagem do público dizendo para perdoar ele. Ele me levou a fazer isso", respondeu.
Ao fim da entrevista, Sônia Abrão deixou escapar uma possível reconciliação: "Um desentendimento não pode ser maior do que 30 anos de uma amizade. Quem sabe eu não reavalio e possa dar um beijo e um abraço nele?", refletiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feriado santo começa com tempo firme, mas deve terminar com chuva no ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda
Imagem de destaque
O que fazer na Festa da Penha 2026? Confira dicas de lugares em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados