Sonia Abrão abre o jogo sobre namoro: "Eu encaro"

Sonia Abrão não tem papas na língua para falar de ninguém e para falar dela mesma não foi diferente. Recentemente ela participou de um bate-papo com Regina Volpato na web e abriu o jogo até sobre relacionamento.
"Não quero outro casamento não. Estou muito bem comigo mesma. Se o universo me mandar algo, eu encaro, mas não procuro não. O tesão pela vida me basta", disparou ela, durante a entrevista.
Minutos antes, Sônia já tinha falado sobre
envelhecimento
: "Não quero perder as minhas ideias, a minha cabeça e a minha memória. De resto está ok".
A apresentadora, que tem 60 anos, negou que já tenha se submetido a alguma cirurgia plástica e diz que nunca fez nem sequer botox.