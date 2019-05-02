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Durante entrevista

Sonia Abrão abre o jogo sobre namoro: "Eu encaro"

Aos 60 anos, apresentadora também revelou, durante entrevista, que nunca fez nenhuma cirurgia plástica

Publicado em 

02 mai 2019 às 17:50

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 17:50

Crédito: Reprodução/RedeTV
Sonia Abrão não tem papas na língua para falar de ninguém e para falar dela mesma não foi diferente. Recentemente ela participou de um bate-papo com Regina Volpato na web e abriu o jogo até sobre relacionamento
"Não quero outro casamento não. Estou muito bem comigo mesma. Se o universo me mandar algo, eu encaro, mas não procuro não. O tesão pela vida me basta", disparou ela, durante a entrevista. 
Minutos antes, Sônia já tinha falado sobre
envelhecimento
: "Não quero perder as minhas ideias, a minha cabeça e a minha memória. De resto está ok". 
A apresentadora, que tem 60 anos, negou que já tenha se submetido a alguma cirurgia plástica e diz que nunca fez nem sequer botox

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