Sonia Abrão abre o jogo sobre namoro: "Eu encaro"

não tem papas na língua para falar de ninguém e para falar dela mesma não foi diferente. Recentemente ela participou de um bate-papo comna web e abriu o jogo até sobre

"Não quero outro casamento não. Estou muito bem comigo mesma. Se o universo me mandar algo, eu encaro, mas não procuro não. O tesão pela vida me basta", disparou ela, durante a entrevista.