"Suíte barata"

Solange Gomes lembra noite em motel com Romário: "Não marcou gol"

Ex-modelo detalha ainda que ele escolheu a suíte mais barata de um motel da Barra da Tijuca, no Rio

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 13:19 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Bruno Jordão/Reprodução/Instagram @gomessolange

Romário também é mais um dos personagens da polêmica biografia que Solange Gomes acaba de lançar. Em "Sem Arrependimentos", a ex-musa da banheira do Gugu lembra da noite que teve com o ex-jogador.

"Conheci o Romário numa partida de futebol na Lagoa, trocamos olhares e depois de um tempo ele me ligou. Achei que fosse trote porque ele era muito imitado na época. Desliguei e ele me ligou de novo. Fomos jantar e depois seguimos para um motel na Barra. Quando chegamos lá, tinha a tabela de preços. E ele pediu a suíte mais barata. Lembro que esses dias as coisas não foram muito legais, e Romário não marcou gol", diz Solange, na obra.

Solange lembra, no entanto, que Romário não estava bem após ter sido cortado para a Copa de 1998, na França: "Ele não estava bem naquele dia. Depois nós nos reencontramos e ficamos amigos".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta