Solange Gomes lembra noite em motel com Romário: "Não marcou gol"

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 13:19
- Atualizado há 6 anos
Romário também é mais um dos personagens da polêmica biografia que Solange Gomes acaba de lançar. Em "Sem Arrependimentos", a ex-musa da banheira do Gugu lembra da noite que teve com o ex-jogador.
"Conheci o Romário numa partida de futebol na Lagoa, trocamos olhares e depois de um tempo ele me ligou. Achei que fosse trote porque ele era muito imitado na época. Desliguei e ele me ligou de novo. Fomos jantar e depois seguimos para um motel na Barra. Quando chegamos lá, tinha a tabela de preços. E ele pediu a suíte mais barata. Lembro que esses dias as coisas não foram muito legais, e Romário não marcou gol", diz Solange, na obra.
Solange lembra, no entanto, que Romário não estava bem após ter sido cortado para a Copa de 1998, na França: "Ele não estava bem naquele dia. Depois nós nos reencontramos e ficamos amigos".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o