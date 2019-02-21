Sogra defende Marina Ruy Barbosa e critica colegas da atriz Crédito: Reprodução/Instagram

Após dias de muita especulação em torno da separação dos atores José Loreto , 34, e Débora Nascimento , 33, a sogra de Marina Ruy Barbosa , 23, Vera Negrão, resolveu se pronunciar nas redes sociais e aproveitou para criticar as "colegas" da atriz, que teriam se distanciado após ela ser apontada como pivô do rompimento.

"É de deixar perplexo ver 'meninas', colegas de trabalho e até madrinha de casamento julgar e condenar. Esquecendo totalmente do que já viveram até hoje. Eu AMO minha nora e ela terá todo apoio meu e da nossa família! @marinaruybarbosa e @xnegrao amamos vocês dois!", comentou ela em um post do site Glamurama.

Apesar de Negrão não citar nomes, Giovanna Ewbank foi uma das madrinhas do casamento de Marina com o ex-piloto e empresário Xandinho Negrão, 33, em outubro de 2017.

Negrão já tinha usado as redes sociais para apoiar a nora após o anúncio de separação de José Loreto e Débora Nascimento, ocorrido no último sábado (16). Nesta quarta (20) ela afirmou "amo a minha nora" após um post de apoio da amiga da atriz Luma Costa, 30.

"Vocês podem conhecer ela por fora, mas eu conheço por dentro e não poderia ter escolhido uma madrinha melhor para o meu filho", afirmou Costa na ocasião.

Marina chegou a comentar a polêmica, que ela atribuiu a "fofoqueiros da internet". "Amo meu marido, sou muito feliz no casamento e nunca teria, nem nunca tive nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho como consequência da novela", disse.

Já Loreto se manifestou na noite desta quarta, também em suas redes sociais, e, sem citar nomes, pediu desculpas a Débora Nascimento. "Errei sim, manchei o teu nome. Débora, você tem todas as razões para estar magoada. Te dei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis."

Loreto afirmou que "cruzou fronteiras emocionais", mas que "nada aconteceu". "Apesar das evidências, eu te juro que nada aconteceu. Sei que é difícil de acreditar, mas nem sempre a verdade é translúcida. Peço perdão a você e à nossa filha, antes de quaisquer outras pessoas, pois vocês foram as verdadeiras vítimas da minha hesitação".