Simony janta com marido e filhos após reatar com capixaba

Simony postou foto em que aparece com os filhos e com o marido, o engenheiro capixaba Patrick Silva Crédito: Reprodução/Instagram

Simony e Patrick Silva registraram um momento juntos após reatarem o casamento de seis anos. Os dois haviam rompido em maio, em meio a boatos que surgiram de que o engenheiro capixaba teria traído a cantora.

Os dois jantaram na noite desta quarta-feira (25) em São Paulo com Antony, de 4 anos, filho do casal, e os irmãos do menino, Aysha e Ryan, como mostra o registro publicado pela cantora no Instagram. "Família, amor", escreveu ela na legenda

De acordo com o jornal Extra, no fim de junho, Simony revelou em primeira mão que continuava casada. "Não estou solteira e nunca disse isso. Todo mundo falou sobre o meu casamento, mas eu nunca me pronunciei. Estou bem e casada", garantiu ela, na ocasião.