Simony janta com marido e filhos após reatar com capixaba

Simony e Patrick Silva registraram um momento juntos após reatarem o casamento de seis anos. Os dois haviam rompido em maio, em meio a boatos que surgiram de que o engenheiro capixaba teria traído a cantora.
Os dois jantaram na noite desta quarta-feira (25) em São Paulo com Antony, de 4 anos, filho do casal, e os irmãos do menino, Aysha e Ryan, como mostra o registro publicado pela cantora no Instagram. "Família, amor", escreveu ela na legenda
De acordo com o jornal Extra, no fim de junho, Simony revelou em primeira mão que continuava casada. "Não estou solteira e nunca disse isso. Todo mundo falou sobre o meu casamento, mas eu nunca me pronunciei. Estou bem e casada", garantiu ela, na ocasião.
Segundo o Extra, a informação sobre o fim do relacionamento havia sido confirmada pelo assessor de imprensa da cantora no início de maio, mas ela optou por não se pronunciar na ocasião. Naquela ocasião ela também deixou de seguir Patrick nas redes sociais.