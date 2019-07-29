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"Linda maravilhosa"

Simony e Ana Carolina trocam carícias e selinho em show

Simony elogiou a amiga na web: "Linda maravilhosa"

Publicado em 

29 jul 2019 às 11:38

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 11:38

A cantora Simony, 43, compartilhou foto em que dá um selinho na também cantora Ana Carolina, 44, em suas redes sociais neste domingo (28). O encontro rolou nos bastidores do show de Ana Carolina no Tom Brasil, em São Paulo, parte da turnê "Fogueira em Alto Mar".
> Ana Carolina termina relacionamento com Letícia Lima após 4 anos
"Linda, maravilhosa" escreveu Simony na legenda. "Beijo mesmo", comentou no Stories do Instagram mais tarde sobre o momento.
Nos comentários da publicação, internautas elogiavam as artistas. "Lindas", "rainhas", "talentosas", alguns diziam. Outros questionavam a orientação sexual de Simony: "ela também é lésbica?", escreveu um seguidor.
A foto fez os fãs cogitaram um possível namoro entre as duas. Em resposta a uma seguidora, Simony rebateu: "Não sou mulher de esconder nada. Se eu estivesse com outra mulher o Brasil saberia. Sou intensa e toda forma de amor é válida".
O beijo público surge menos de um mês após Simony anunciar o fim de seu casamento com o empresário Patrick Silva, depois de sete anos juntos. O casal participou do reality show Power Couple em 2016 -foram finalistas. Deste relacionamento, nasceu o pequeno Anthony, 5, um dos quatro filhos de Simony.
> Simony se separa de engenheiro capixaba: "Momento é de trabalho"
Atualmente, Simony diz estar solteira. Já Ana Carolina namora a italiana Chiara Civello, de quem só se reaproximou após romper namoro de quatro anos com a atriz Letícia Lima, no final do ano passado.
Além da ex-apresentadora do Balão Mágico, estavam na plateia do show artistas como Mara Maravilha, Tiago Abravanel e Daniele Hypólito. A apresentação marca os 20 anos de carreira da cantora de MPB. 

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