Simone esclarece boatos de crise em seu casamento: 'História de amor'

A cantora Simone, dupla de Simaria Crédito: Reprodução/Instagram @simoneses

Para tranquilizar seus fãs e esclarecer boatos que circulavam, Simone, 34, resolveu ir em seu Instagram contar que está tudo bem com seu casamento com o empresário Kaká Diniz.

Com uma montagem de uma foto recente e uma do começo do relacionamento, a cantora parceira de Simaria, 36, se declarou para o marido, dizendo que os dois vivem uma história de amor.

Além disso, ela aproveitou para elogiar o marido como "o melhor pai do mundo". "Tbt de uma história de amor! #amo #melhorpaidomundo", escreveu Simone, mãe de Henry, 4, ao lado de Kaká.

Em resposta a esposa, o empresário escreveu que, com aquela declaração, Simone "quebrava" ele. Com a deixa, Kaká disse que estava esperando a cantora para uma corrida matinal. "Aí você me quebra... Te amo vida! Vem correr comigo aqui fora que já estou no foco", escreveu.

EMAGRECIMENTO

Há um bom tempo, Simone passa por um processo de emagrecimento, principalmente depois da gravidez de seu primogênito, que nasceu em agosto de 2014.

Durante o lançamento do último DVD da dupla, ela contou que o excesso de peso a faz ter uma baixa autoestima e disse estar decidida a emagrecer para melhorar a saúde.

"A doença da Simaria não fez me preocupar com a saúde não. Não posso mentir, porque eu sempre comi tudo e nunca estive doente", disse em meio a gargalhadas. "A minha autoestima é muito baixa. Muito baixa. A Simaria sabe disso", contou, em tom sério.