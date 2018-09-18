Simaria se afasta para tratar tuberculose: 'Não estou pronta'

Simaria, dupla da irmã Simone, ficará longe dos palcos até terminar seu tratamento contra a tuberculose ganglionar que enfrenta desde o ano passado Crédito: Reprodução/Instagram @simaria

Simaria, dupla da irmã Simone, atualizou os fãs após passar o fim de semana internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Tratando de uma tuberculose ganglionar, a cantora decidiu que "não está pronta para voltar à estrada, com a agenda de shows", em suas próprias palavras.

Em nota publicada pela artista, ela relata que teve um mal estar na última semana e ficará afastada dos palcos até o fim do seu tratamento. Alguns compromissos serão mantidos, porém, sempre com a autorização médica. A irmã Simone vai analisar a possibilidade de manter a agenda de shows.

A Social Music e a Áudio Mix, empresas responsáveis pelo gerenciamento de carreira da dupla Simone e Simaria, comunicam que, nesta última quinta-feira (13) Simaria Mendes teve um mal estar e deu entrada no hospital Sirio Libanes, onde passou o final de semana em observação e realizando novos exames. Após laudo e por determinação médica do Dr. David Uip, a cantora mais uma vez terá de se afastar do palco até o final do tratamento de sua Tuberculose Ganglionar. Alguns compromissos serão mantidos, porém sempre com autorização médica prévia. Simone, que estava com férias programadas, segue analisando a possibilidade de manter agenda de shows, juntamente com seu escritório Nota de esclarecimento sobre o tratamento e carreira de Simaria

De acordo com o jornal Extra, o comunicado traz ainda um recado de Simone para os fãs: "Meus amores, não é fácil ter que parar mais uma vez. Dei, como sempre, o melhor de mim, mas infelizmente ainda não estou pronta para voltar a estrada, com a agenda de shows. Agradeço a cada oração e carinho que tenho recebido. Agora vou me cuidar para, em breve, voltar e levar a minha alegria para todos os nossos fãs, ao lado da minha irmã Simone".

A TUBERCULOSE DE SIMARIA

Segundo o Extra, Simaria foi diagnosticada em abril com o quadro de tuberculose ganglionar. Na época, a cantora ficou internada por cinco dias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e teve que ficar afastada do trabalho por três meses. A irmã Simone cumpriu a agenda de shows sozinha. Simaria tinha voltado aos palcos no início de agosto.