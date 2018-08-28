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SAÚDE

Simaria compartilha foto com filha e se emociona ao falar sobre saúde

Cantora contraiu tuberculose ganglionar e ainda está em tratamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 16:28

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 16:28

A cantora Simaria, da dupla com a irmã Simone Crédito: Instagram/Simaria
A cantora Simaria, da dupla Simone e Simaria, publicou uma foto com a filha na segunda-feira, 27, no perfil oficial dela no Instagram. Giovanna, de 6 anos, é fruto do casamento com o espanhol Vicente Escrig, com quem ainda tem o garoto Pawel, de dois anos. Ao compartilhar a imagem ao lado da filha, os fãs fizeram comparações: "Tão linda quanto a mãe", elogiou um internauta.
Simaria se emociona ao falar do tratamento contra a tuberculose ganglionar que a afastou dos palcos e comprometeu a agenda de shows: "Estou fazendo os exames de acompanhamento, meus últimos exames não estavam muito legais, então tive que voltar. Daqui seis, oito dias que vou ter os resultados", relatou a cantora.
Em entrevista ao programa Altas Horas, da TV Globo, no sábado, 25, Simaria relatou que estava no hospital antes da gravação. Cheguei no hospital era 6h30 da manhã, me maquiei na cama do hospital. Eu deitada e o maquiador foi lá e me maquiou. Tenho fotos até, é bom registrar para mostrar o que artista passa, porque as pessoas não imaginam, me veem aqui toda maravilhosa, chego aqui não chego pra perder, chego para derrubar as inimigas, disse.

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