Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FAMOSOS

Silvio Santos rouba cena em casamento de Rebeca e Pato

Celebração de filha do dono do SBT e jogador ocorreu secretamente em São Paulo no último fim de semana

Publicado em 

02 jul 2019 às 14:58

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 14:58

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato se casam em São Paulo; Silvio Santos rouba a cena ao fotografar hora do beijo Crédito: Instagram/@pato
Câmera fotográfica de rolo com 12, 24 ou 36 poses é coisa do passado. Silvio Santos gosta mesmo é do celular para registrar, à vontade, todos os momentos que quiser. E no casamento de Rebeca Abravanel, filha "número cinco", e Alexandre Pato não poderia ser diferente.
> Silvio Santos brinca com montagem feminina do seu rosto: 'Era travesti'
A cerimônia, organizada pelo discreto casal, foi mantida em sigilo e escapou do assédio das redes sociais no sábado, 29. Nenhum dos convidados ou participantes do evento poderia vazar imagens, inclusive integrantes da família Abravanel.
No entanto, nesta segunda-feira, 1º, o próprio jogador fez questão de publicar, no perfil oficial dele no Instagram, um resumo do que foi a celebração. No vídeo, no ápice do casamento, o dono do SBT roubou a cena ao tentar fotografar, com o celular, o momento do beijo. O apresentador fez diversas tentativas para enquadrar o casal na fotografia. A imagem registrada não foi revelada até agora.
> Alexandre Pato mostra detalhes do casamento com Rebeca Abravanel
Rebeca Abravanel também publicou o mesmo vídeo no Instagram e colocou um verso bíblico como legenda: "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa". Alexandre Pato comentou: "Te amo, minha mulher!".
As irmãs de Rebeca também comentaram a publicação. "Muito feliz e grata por estar nesse momento, lindo de viver, mágico e emocionante", escreveu Silvia Abravanel. "Muitas felicidades! Amo vocês!", afirmou Patrícia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados