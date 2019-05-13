Silvio Santos revela briga entre as filhas e brinca com demissão

Silvio Santos Crédito: Instagram

Silvio Santos revelou no último domingo, 12, durante seu programa, que suas filhas Silvia, Patrícia e Rebeca Abravanel discutem para ver quem é melhor no SBT.

"A Rebeca diz que é melhor que a Patrícia e a Silvinha. A Silvinha diz que é melhor que elas, Patrícia diz que é melhor que a Silvinha e a Rebeca. A gente não consegue nem jantar direito... é uma confusão", disse em tom de brincadeira.

Em seguida, o dono da emissora falou ao diretor da atração, Fabiano Wicher, que teria que demitir duas delas. "Quem você vai mandar? Uma está de licença [Patrícia Abravanel]" perguntou.

"Sério, Silvio?", questionou o diretor. Ainda em tom bem-humorado, Silvio Santos afirmou: "Claro, estou dando risada, por acaso?".

O diretor então decidiu que mandaria a Rebeca e a Patrícia. "Fica só a Silvinha? Palmas para a Silvinha", brincou o apresentador, arrancando risos da plateia.