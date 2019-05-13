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EM FAMÍLIA

Silvio Santos revela briga entre as filhas e brinca com demissão

'A gente não consegue nem jantar direito', diz o apresentador

Publicado em 

13 mai 2019 às 18:37

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 18:37

Silvio Santos Crédito: Instagram
Silvio Santos revelou no último domingo, 12, durante seu programa, que suas filhas Silvia, Patrícia e Rebeca Abravanel discutem para ver quem é melhor no SBT.
"A Rebeca diz que é melhor que a Patrícia e a Silvinha. A Silvinha diz que é melhor que elas, Patrícia diz que é melhor que a Silvinha e a Rebeca. A gente não consegue nem jantar direito... é uma confusão", disse em tom de brincadeira.
Em seguida, o dono da emissora falou ao diretor da atração, Fabiano Wicher, que teria que demitir duas delas. "Quem você vai mandar? Uma está de licença [Patrícia Abravanel]" perguntou.
"Sério, Silvio?", questionou o diretor. Ainda em tom bem-humorado, Silvio Santos afirmou: "Claro, estou dando risada, por acaso?".
O diretor então decidiu que mandaria a Rebeca e a Patrícia. "Fica só a Silvinha? Palmas para a Silvinha", brincou o apresentador, arrancando risos da plateia.
Recentemente, Rebeca Abravanel ganhou o Troféu Imprensa na categoria Revelação do Ano. A mulher namora o jogador Alexandre Pato.

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