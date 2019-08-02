Silvio Santos posa com Chucky, o boneco assassino, e agita a web

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 12:31
- Atualizado há 6 anos
Silvio Santos levou a web à loucura ao posar com uma réplica de Chucky, conhecido pelo filme de terror "O Brinquedo Assassino", de 1988.
Quem compartilhou a clique foi a sobrinha e produtora do programa do dono do SBT, Dorynha Abravanel.
Nos comentários, os seguidores especularam: "Como faço para conseguir um desses?". Outro fã, disse: "Medo!". Uma outra seguidora disparou: "Eu tenho medo quando começa filme dele".
