Silvio Santos posa com Chucky, o boneco assassino, e agita a web

Silvio Santos posa com Chucky, o boneco assassino, e agita a web

Chucky é um clássico do cinema de terror, tendo sido protagonista de "O Brinquedo Assassino", de 1988

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 12:31

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram

Silvio Santos levou a web à loucura ao posar com uma réplica de Chucky, conhecido pelo filme de terror "O Brinquedo Assassino", de 1988.

> Silvio Santos brinca com sexualidade de Dudu Camargo em programa

Quem compartilhou a clique foi a sobrinha e produtora do programa do dono do SBT, Dorynha Abravanel

> Larissa Manoela: "Comprei carro com ar condicionado aos 10 anos"

Nos comentários, os seguidores especularam: "Como faço para conseguir um desses?". Outro fã, disse: "Medo!". Uma outra seguidora disparou: "Eu tenho medo quando começa filme dele". 

> Helen Ganzaroll: "Gostaria de me apaixonar por uma mulher"

