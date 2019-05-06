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Posse de armas

Silvio Santos diz a Bolsonaro que Brasil vai virar faroeste com armas

O dono do SBT sabatinou o presidente Jair Bolsonaro para falar em seu programa neste domingo (5)

Publicado em 

06 mai 2019 às 11:45

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 11:45

Crédito: SBT/Reprodução
Jair Bolsonaro (PSL) chegou de helicóptero aos estúdios do SBT. Lá, a convite do próprio Silvio Santos, debateu temas polêmicos do governo, dentre os quais estão a Reforma da Previdência e posse de arma. Mas o presidente também falou de vida pessoal e até destacou que não precisa de aditivos para a hora do sexo, indicando que não faz uso de nenhum estimulante, como o Viagra
Segundo informações do colunista Leo Dias, um dos pontos mais polêmicos do bate-papo foi a questão do armamento no Brasil. Bolsonaro tentou convencer Silvio de suas referências, indicando que nos Estados Unidos a posse é liberada. "Isso aqui vai virar um faroeste", disse Silvio, que completou: "Nos Estados Unidos quando um cara faz um negócio qualquer ele vai para a cadeia e fica. Aqui, não". 
O presidente, de acordo com o colunista, logo se defendeu um projeto de
Sergio Moro
no
Ministério da Justiça
sobre dificultar a
progressão de pena
. A
Lei Anticrime
foi enviada ao Congresso Nacional em fevereiro pedindo mudanças em 14 leis, entre elas, o
Código Penal
, a
Lei de Execução Penal
e a
Lei de Crimes Hediondos
PORTE DE ARMA X POSSE DE ARMA
Em determinado ponto da conversa, Bolsonaro esclareceu que o que o governo federal quer é facilitar a posse de arma, e não o porte: "Mas já foi assinado o decreto, Silvio, facilitando a posse de arma de fogo, não é porte". Silvio respondeu surpreso: "Já?". E, então, Bolsonaro completou: "Mas para o porte de arma eu dependo do Parlamento". 
Depois de 36 minutos de conversa, Silvio finalizou a participação do presidente com um convite para Bolsonaro ir ao The Noite, programa de Danilo Gentili no SBT, e Bolsonaro sinalizou: "É uma ordem, Silvio. The Noite é um excelente programa". 

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