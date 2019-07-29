Home
>
Famosos
>
Silvio Santos brinca com sexualidade de Dudu Camargo em programa

Silvio Santos brinca com sexualidade de Dudu Camargo em programa

Dono do SBT brincou e alertou o jovem: "Disseram que você gosta mais de pinto"

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 29 de julho de 2019 às 12:13

 - Atualizado há 6 anos

Dudu Camargo e Marcão do Povo foram os convidados de Silvio Santos para o Jogo dos 3 Pontinhos em programa do SBT Crédito: Lourival Ribeiro/SBT/Divulgação

Silvio Santos levou o auditório de seu programa dominical às risadas ao brincar com a sexualidade de seu funcionário Dudu Camargo. Há algum tempo, para quem não lembra, um jovem decidiu abrir o jogo, disse que era namorado do jornalista e causou maior frisson na web. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> Internautas descobrem mensagens amorosas de Dudu Camargo a jovem que o acusou de agressão

Passadas as polêmicas, neste domingo (28) a orientação sexual do jovem voltou a ser tema de debate. "Já me disseram que você não gosta de galinha, gosta mais de pinto", disse Silvio ao jornalista. Em seguida, continuou: "Podemos comprar um pinto e esperar crescer até virar um galo". 

Ainda durante o Jogo dos 3 Pontos, Silvio falou: "Ninguém tem culpa de você gostar de pinto grande, não de pinto pequeno". 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais