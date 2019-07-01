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Silvio Santos brinca com montagem feminina do seu rosto: 'Era travesti'

Dono do SBT arrancou risos ao dizer que trabalhava em uma boate; assista

Publicado em 

01 jul 2019 às 19:16

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 19:16

Silvio Santos Crédito: Instagram
Silvio Santos divertiu a plateia de seu programa no último domingo, 30, ao mostrar uma montagem de seu rosto na versão feminina.
"Essa aí sou eu? Mas nesse tempo eu trabalhava como travesti. Eu era travesti e trabalhava em uma boate", brincou o apresentador, que chegou a promover concurso de transformista nos anos 1990 no programa Show de Calouros.
> Jorge Kajuru revela que Silvio Santos viveu caso com Hebe Camargo
"Eu era mais bonita. Se aparecesse uma moça igual a essa aqui eu iria tentar beliscá-la. Eu era um travesti legal, não era? Quando eu colocava meus vestidos apertados, todo mundo vinha falar comigo", completou.
Um usuário do Twitter associou a montagem à fisionomia de Patrícia Abravanel, que é filha de Silvio Santos e apresentadora da emissora.
> Silvio Santos revela briga entre as filhas e brinca com demissão
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