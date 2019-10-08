Em Belo Horizonte

Show de Marília Mendonça é interrompido por arrastão

A Guarda Municipal de Belo Horizonte afirmou que aproximadamente 100 mil fãs assistiram à apresentação da cantora

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 15:32 - Atualizado há 6 anos

A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora

Uma apresentação gratuita de Marília Mendonça, 24, acabou em transtorno e arrastão no centro de Belo Horizonte (MG) na noite desta segunda-feira (7). O show, que faz parte do projeto Todos os Cantos, foi organizado na Praça da Estação e anunciado horas antes de ser realizado.

Apesar de não ter feito a contagem, a Guarda Municipal de Belo Horizonte afirmou que aproximadamente 100 mil fãs assistiram à apresentação da cantora. O número excedeu a expectativa da organização, que esperava até 15 mil pessoas. Segundo a Guarda, o número muito além do esperado dificultou a segurança dos presentes.

A assessoria da cantora informou que todas as autoridades locais foram previamente avisadas sobre o evento, bem como foram feitas as solicitações de autorizações aos órgãos de segurança local, que liberaram o alvará para a realização do evento.

De acordo com a equipe de Mendonça, em cada cidade é feita uma estimativa de público que, dependendo do local, pode ser maior ou menor. A equipe da artista garantiu que seguiu todas as orientações das autoridades locais e que, além da Policia Militar e da Guarda Civil, foram contratados mais 100 seguranças privados.

Depois do ocorrido, a artista disse "lamentar profundamente o incidente" e reforçou que o projeto é uma maneira de retribuir ao seu público o carinho que recebe dos fãs.

MEGATURNÊ E SÉRIE DOCUMENTAL

O projeto "Todos os Cantos" leva shows gratuitos da cantora para todas as capitais do Brasil. A estrutura das apresentações não recebe apoio das prefeituras, que ajudam disponibilizando as equipes de segurança da Polícia Militar e Guarda Civil.

"Tivemos que adotar uma partezinha [na apresentação] em que agradeço e falo para a galera que estamos dando esse show de presente, meu escritório e eu, que precisamos contar com a educação deles. É um evento muito grande, colocamos 100 mil pessoas em Brasília. Jamais imaginaria isso, nunca conseguiria contratar um segurança para cada dez pessoas ali", contou a artista em entrevista recente ao F5.

A cantora grava uma das músicas de seu disco, "Todos os Cantos", por cada cidade que passa. Em Belo Horizonte, foi a vez de "Graveto". A apresentação aconteceu após três meses de pausa por conta de sua agenda de shows fora do projeto.

Os fãs podem, ainda, acompanhar a turnê da cantora pela Globoplay, streaming da Rede Globo. Mendonça está documentando sua passagem pelo país em uma série, transmitida pela plataforma.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta