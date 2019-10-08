Publicado em 8 de outubro de 2019 às 15:32
Uma apresentação gratuita de Marília Mendonça, 24, acabou em transtorno e arrastão no centro de Belo Horizonte (MG) na noite desta segunda-feira (7). O show, que faz parte do projeto Todos os Cantos, foi organizado na Praça da Estação e anunciado horas antes de ser realizado.
Apesar de não ter feito a contagem, a Guarda Municipal de Belo Horizonte afirmou que aproximadamente 100 mil fãs assistiram à apresentação da cantora. O número excedeu a expectativa da organização, que esperava até 15 mil pessoas. Segundo a Guarda, o número muito além do esperado dificultou a segurança dos presentes.
A assessoria da cantora informou que todas as autoridades locais foram previamente avisadas sobre o evento, bem como foram feitas as solicitações de autorizações aos órgãos de segurança local, que liberaram o alvará para a realização do evento.
De acordo com a equipe de Mendonça, em cada cidade é feita uma estimativa de público que, dependendo do local, pode ser maior ou menor. A equipe da artista garantiu que seguiu todas as orientações das autoridades locais e que, além da Policia Militar e da Guarda Civil, foram contratados mais 100 seguranças privados.
Depois do ocorrido, a artista disse "lamentar profundamente o incidente" e reforçou que o projeto é uma maneira de retribuir ao seu público o carinho que recebe dos fãs.
O projeto "Todos os Cantos" leva shows gratuitos da cantora para todas as capitais do Brasil. A estrutura das apresentações não recebe apoio das prefeituras, que ajudam disponibilizando as equipes de segurança da Polícia Militar e Guarda Civil.
"Tivemos que adotar uma partezinha [na apresentação] em que agradeço e falo para a galera que estamos dando esse show de presente, meu escritório e eu, que precisamos contar com a educação deles. É um evento muito grande, colocamos 100 mil pessoas em Brasília. Jamais imaginaria isso, nunca conseguiria contratar um segurança para cada dez pessoas ali", contou a artista em entrevista recente ao F5.
A cantora grava uma das músicas de seu disco, "Todos os Cantos", por cada cidade que passa. Em Belo Horizonte, foi a vez de "Graveto". A apresentação aconteceu após três meses de pausa por conta de sua agenda de shows fora do projeto.
Os fãs podem, ainda, acompanhar a turnê da cantora pela Globoplay, streaming da Rede Globo. Mendonça está documentando sua passagem pelo país em uma série, transmitida pela plataforma.
