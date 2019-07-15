Susto

Show de Jennifer Lopez é interrompido por apagão em Nova York

Show acontecia no Madison Square Garden, em Manhattan

Publicado em 15 de julho de 2019 às 11:42 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @jlodiva_13

A cantora Jennifer Lopez, 49, levou um susto na noite deste sábado (13) em Nova York. O show da sua turnê "It´s My Part", no icônico Madison Square Garden, foi interrompido no meio da apresentação por um blecaute.

A queda de energia atingiu parte da cidade no início da noite, concentrado na região oeste de Manhattan, em partes de Upper West Side e Midtown. E é na região, justamente, que fica localizado o Madison Square Garden, onde acontecia o show.

"Será preciso mais que um blecaute enorme para nos parar. Remarcando o show para segunda à noite!", publicou J-Lo junto com um vídeo em suas redes sociais na madrugada deste domingo (14). Antes, a cantora se pronunciou sobre o caso e se disse "devastada".

As áreas atingidas incluem os arredores do Central Park e incluem outros pontos famosos, como parte dos teatros da Broadway, o Rockefeller Center, a Radio City, a Times Square, que ficou com parte de seus anúncios gigantes apagados.

Vídeos amadores na internet mostram momento exato em que o show de Lopez foi interrompido.

Segundo oficiais locais, mais de 70 mil clientes chegaram a ser afetados. A cidade tem 8,6 milhões de habitantes. O prefeito Bill de Blasio publicou em uma rede social que o apagão se deve a um incêndio ocorrido em um bueiro, no início da noite.

O blecaute deste sábado ocorreu no dia exato do aniversário de 42 anos do apagão histórico que atingiu a cidade em 1977. Aquele incidente deixou estimados US$ 310 milhões de prejuízo, segundo o jornal The New Yor

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta