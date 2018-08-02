Sheila Mello anuncia fim do casamento com o ex-nadador Fernando Scherer

A dançarina Sheila Mello fez post no Instagram anunciando o fim do seu casamento com o ex-nadador Fernando Scherer Crédito: Reprodução/Instagram @sheilamello

A ex-dançarina do É O Tchan Sheila Mello usou seu perfil no Instagram na noite da quinta-feira, 1, para anunciar o fim de seu casamento de oito anos com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. Os dois haviam se conhecido na segunda edição do reality show A Fazenda, em 2009, e começaram o relacionamento logo após o fim do programa.

"Tenho uma notícia nada boa, mas prefiro que saibam por mim, do que a coisa seja propagada com inverdades. A parceria de homem e mulher acabou entre o Fernando e eu. Ficam o amor e o respeito para sermos os melhores parceiros e cuidarmos do bem mais precioso da nossa vida, que é a Brendinha", escreveu Sheila no post. "Só peço a Deus sabedoria! Obrigada, Xuxa, por tudo, sempre amarei o que construímos, completou.

O casal tem uma filha, Brenda, de cinco anos. Scherer ainda é pai da atriz Isabella Scherer, que participou da 25ª temporada da novela Malhação, fruto do seu relacionamento com Vanessa Medeiros.