Shania Twain pede desculpas após declarar apoio a Donald Trump

Shania Twain, cantora Crédito: Divulgação / The Voice USA

A cantora Shania Twain pediu desculpas aos seus fãs após ter declarado que, se votasse nos Estados Unidos, teria optado por Donald Trump nas últimas eleições.

"Eu teria votado nele porque, mesmo que ele fosse ofensivo, ele parecia honesto. Você quer alguém direto ou educado? Não que você não seja capaz de ter os dois. Se eu estivesse votando, eu apenas não queria bobagem. Eu teria votado por um sentimento de que fosse transparente. E políticos têm a reputação de não sê-lo", disse em entrevista ao The Guardian que foi publicada no último domingo, 22.

Após a repercussão, Shania usou seu Twitter para explicar a declaração: "Gostaria de me desculpar com qualquer um que eu tenha ofendido em uma recente entrevista ao The Guardian, relacionada ao presidente americano. A pergunta me pegou despreparada. Como canadense, eu me arrependo de ter respondido essa pergunta inesperada sem dar mais contexto à minha resposta".

"Sou contra a discriminação de qualquer tipo e espero que fique claro pelas escolhas que eu fiz, pelas pessoas que apoio, que eu não tenho nenhuma crença moral em comum com o atual presidente. Eu estava tentando explicar, em resposta à pergunta sobre a eleição, que a minha compreensão limitada era de que o presidente falou para uma porção da América como uma pessoa acessível a quem eles poderiam se assemelhar, já que ele não era um político", prossegui.