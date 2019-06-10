Shallow: Luan Santana cancela participação em DVD de Paula Fernandes

14/05/2019 - Paula Fernandes e Luan Santana vão regravar Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper Crédito: Instagram/@paulafernandes

Separados e shallow now! A segunda-feira (10) começou com notícias tristes para Paula Fernandes, 34. A cantora, que lançou recentemente a parceria "Juntos" com Luan Santana, 28, publicou um vídeo em seu Instagram lamentando que o cantor cancelou a participação que faria em seu próximo DVD que será gravado na próxima quarta-feira (12).

"Estou com o coração partido sim. Eu estava na expectativa da parceria acontecer ao vivo, muito feliz com a participação dele. Seria a realização de um sonho para mim".

Por meio de assessoria, Luan Santana disse que seu foco total é no seu DVD, "Viva", gravado em Salvador, que tem previsão de lançamento para setembro deste ano. Mesmo com a ausência, o cantor mandou boas vibrações para Paula.

"A gravadora Som Livre e gestores entenderam que era necessário o Luan focar integralmente no seu DVD, por isso não estará na gravação do DVD da Paula Fernandes a quem deseja todo sucesso e as melhores vibrações. Que seja uma noite linda".

No último domingo (9), o cantor publicou uma foto em suas redes sociais em que está abraçado com sua namorada Jade Magalhães e escreveu que a comemoração do Dia dos Namorados começava antes para eles. A assessoria do cantor confirmou que ele está em de folga em Buenos Aires, com sua namorada.

Como resolução para a falta de um parceiro para o dueto, Paula Fernandes convidou seus fãs a serem seu Bradley Cooper. "Vocês topam ser meu Bradley Cooper, cantar a primeira parte da música e a gente registrar o nosso dueto? Se vocês toparem acho que vai ser incrível a gente cantar".