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POLÊMICA

Shakira é criticada por vender colar com símbolo que lembra nazismo

Apesar das críticas, alguns fãs sugeriram que ela pode não ter percebido o significado do emblema

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 16:39
Shakira Crédito: Divulgação
Shakira foi alvo de críticas após fãs notarem que o pingente de um colar vendido no site dela parecia com um dos símbolos usados pelos nazistas. O pingente de ouro é formado por um padrão de sol com a inscrição "Shakira El Dorado World Tour", feito para promover a turnê da cantora.
A imagem da peça é similar ao símbolo do Sol Negro, também conhecido como "Schwarze Sonne" em alemão. O site de notícias alemão "Bento" foi o primeiro a publicar texto sobre a questão e apontou a estranha semelhança do colar com a roda solar alemã - que ainda é fortemente associada a grupos ocultistas neonazistas.
Embora alguns fãs tenham criticado a cantora colombiana pelo uso do símbolo, outros sugeriram que Shakira pode não ter percebido o significado do emblema.
A produtora responsável pela peça se desculpou em rede social. "O colar que a Live Nation desenhou para a turnê de Shakira foi baseado em uma imagem pré-colombiana. No entanto, alguns fãs expressaram preocupação com sua semelhança não intencional com imagens nazistas. Nós, sinceramente, nos desculpamos por essa similaridade e tiramos o item da nossa coleção", afirmou.

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