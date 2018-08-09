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Sérgio Reis é internado e passa por cirurgia no coração

Hospital informou que cantor está internado e encontra-se estável

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 16:31
O cantor Sérgio Reis Crédito: Divulgação
Sérgio Reis está internado desde o dia 31 de julho no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por conta de arritmia cardíaca e teve de passar por uma cirurgia.
De acordo com o hospital, o cantor e deputado federal deu entrada no hospital com uma fibrilação atrial e foi submetido a uma ablação da arritmia, um procedimento cirúrgico para tratar as arritmias, que é realizado por meio de cateteres por veias e artérias, de forma indolor e rápida.
O procedimento não teve nenhuma complicação e agora Reis encontra-se estável e está sendo acompanhado pela equipe médica coordenada por Roberto Kalil Filho.

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