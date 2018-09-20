Sérgio Malheiros está sendo odiado por produção da 'Dança dos Famosos'

Sérgio Malheiros está de volta à berlinda após prejudicar a carreira da bailarina Natacha Horana, no "Domingão do Faustão", da Globo. Os dois se envolveram em uma briga depois que o ator pediu pela saída da profissional, chegando a criticar o desempenho dela no programa.
Por isso, Sérgio passou a ser detestado pela produção da "Dança dos Famosos", segundo a jornalista Carla Bittencourt. E mesmo mudando de instrutora (agora é Suellem Morimoto), o ator não embalou na brincadeira, já que continua na quarta posição.
Suellem, que foi escolhida, ainda não comentou nada sobre o incidente. Natacha está no balé do "Domingão" há três anos e essa foi a primeira vez que ela assumiu a responsabilidade de ser instrutora de dança no programa. Suellem, por outro lado, dançou com Igor Rickli, em 2015.