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"Bafão"

Sérgio Malheiros está sendo odiado por produção da 'Dança dos Famosos'

Ator causou polêmica ao pedir que a bailarina Natacha Horana fosse substituída
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 17:22

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 17:22

Sérgio Malheiros está de volta à berlinda após prejudicar a carreira da bailarina Natacha Horana, no "Domingão do Faustão", da Globo. Os dois se envolveram em uma briga depois que o ator pediu pela saída da profissional, chegando a criticar o desempenho dela no programa. 
Sérgio Malheiros pediu que Natacha fosse substituída na "Dança dos Famosos" Crédito: Reprodução
Por isso, Sérgio passou a ser detestado pela produção da "Dança dos Famosos", segundo a jornalista Carla Bittencourt. E mesmo mudando de instrutora (agora é Suellem Morimoto), o ator não embalou na brincadeira, já que continua na quarta posição. 
Suellem, que foi escolhida, ainda não comentou nada sobre o incidente. Natacha está no balé do "Domingão" há três anos e essa foi a primeira vez que ela assumiu a responsabilidade de ser instrutora de dança no programa. Suellem, por outro lado, dançou com Igor Rickli, em 2015. 

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