Semifinalista do 'The Voice' é criticada por cantar música infantil

Priscila Tossan, participante do "The Voice Brasil" que vem chamando atenção nas redes sociais desde sua primeira apresentação no programa, surpreendeu o público e os jurados ao cantar uma versão reggae da música infantil "O Sapo Não Lava o Pé".

Priscila Tossan durante apresentação no 'The Voice Brasil' Crédito: Reprodução/TV Globo

"Sempre quis cantar músicas infantis para trazer as crianças mais para perto. Acho que sou muito criança. E também lembrar da minha infância, que passou muito rápido", explicou Priscila após a apresentação.

A cantora foi garantida como semifinalista do programa da TV Globo e vibrou: "Estou bastante emocionada. Deus é bom", disse.

Ivete Sangalo, uma das juradas, elogiou a performance: "Vou te falar uma coisa: está garantido, agora, uma versão para os meus filhos de uma nova leitura de 'O Sapo Não Lava o Pé'. Eu nunca vi um sapo tão suingado na minha vida."

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