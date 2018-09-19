Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Escolhas

Semifinalista do 'The Voice' é criticada por cantar música infantil

Apresentação de Priscila Tossan dividiu opiniões entre os espectadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 18:57

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 18:57

Priscila Tossan, participante do "The Voice Brasil" que vem chamando atenção nas redes sociais desde sua primeira apresentação no programa, surpreendeu o público e os jurados ao cantar uma versão reggae da música infantil "O Sapo Não Lava o Pé".
Priscila Tossan durante apresentação no 'The Voice Brasil' Crédito: Reprodução/TV Globo
"Sempre quis cantar músicas infantis para trazer as crianças mais para perto. Acho que sou muito criança. E também lembrar da minha infância, que passou muito rápido", explicou Priscila após a apresentação.
A cantora foi garantida como semifinalista do programa da TV Globo e vibrou: "Estou bastante emocionada. Deus é bom", disse.
Ivete Sangalo, uma das juradas, elogiou a performance: "Vou te falar uma coisa: está garantido, agora, uma versão para os meus filhos de uma nova leitura de 'O Sapo Não Lava o Pé'. Eu nunca vi um sapo tão suingado na minha vida."
REAÇÕES
A maior parte dos internautas, entretanto, criticou a escolha da música nas redes sociais. "Eu oficialmente desisti dessa edição, quando duas artistas completas como a Dri e a Marine não foram escolhidas, mas uma candidata mediana que cantou o sapo não lava o pé não só foi escolhida, como foi posta em um pedestal 'acima' dos outros candidatos", disse um usuário do Twitter. Uma parcela dos telespectadores aprovou a apresentação de Priscila.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica
Imagem de destaque
8 saladas especiais para a Páscoa
Imagem de destaque
Irã abate caça dos EUA, e operação americana resgata uma pessoa, diz imprensa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados