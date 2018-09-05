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Selena Gomez fala sobre overdose da amiga Demi Lovato: 'Eu a amo'

Nos últimos meses, Selena tem optado por manter sua vida pessoal mais distante dos paparazzis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 11:59

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 11:59

. Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Selena Gomez falou pela primeira vez sobre a overdose da amiga de infância Demi Lovato, em entrevista à Elle americana de setembro. De acordo com o texto, a cantora estava visivelmente abalada ao falar sobre o assunto: "Tudo que vou dizer é que falei com ela pessoalmente. Eu não fiz nada em público. Eu não queria. Eu a amo. A conheço desde que tinha sete anos. Então É isso que vou dizer".
Nos últimos meses, Selena tem optado por manter sua vida pessoal mais distante dos paparazzis. "Voltei à simplicidade. Essa é quem eu sempre fui", disse. A cantora saiu de Los Angeles e mudou-se para Orange County com o objetivo de se libertar do ritmo frenético da cidade grande.

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