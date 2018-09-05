Selena Gomez fala sobre overdose da amiga Demi Lovato: 'Eu a amo'

A cantora Selena Gomez falou pela primeira vez sobre a overdose da amiga de infância Demi Lovato, em entrevista à Elle americana de setembro. De acordo com o texto, a cantora estava visivelmente abalada ao falar sobre o assunto: "Tudo que vou dizer é que falei com ela pessoalmente. Eu não fiz nada em público. Eu não queria. Eu a amo. A conheço desde que tinha sete anos. Então É isso que vou dizer".