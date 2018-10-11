Selena Gomez é internada em centro psiquiátrico

A cantora e atriz Selena Gomez foi internada em um centro psiquiátrico dos Estados Unidos após sofrer, na semana passada, uma "crise emocional", informou na quarta-feira, 10, o site especializado em celebridades "TMZ".

As fontes consultadas pela publicação afirmaram que Selena, de 26 anos, teve uma primeira internação na última semana de setembro, já que estava "nervosa" e "deprimida" por um nível "alarmantemente baixo" de glóbulos brancos no sangue. No ano passado, a artista passou por um transplante de rim por causa de um lúpus.

. Crédito: Reprodução/Instagram @selenagomez

Selena Gomez recebeu alta após alguns dias no hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, Califórnia, mas no último final de semana voltou ao centro médico já que o baixo nível de glóbulos brancos persistiu. Durante esta segunda internação, a cantora, de acordo com o "TMZ", sofreu uma "crise nervosa" depois que os médicos não deram alta e ela tentou arrancar as vias intravenosas do braço.

Selena estaria neste momento internada em um hospital psiquiátrico na costa leste dos EUA passando por terapia dialética comportamental, um tratamento ao qual ela já se submetia no passado e que serve para diversos transtornos.