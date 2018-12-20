Selena Gomez deixa hospital psiquiátrico após dois meses

Crédito: Reprodução/Instagram @selenagomez

Pouco mais de dois meses depois de ter sido internada em um hospital psiquiátrico após uma crise nervosa, a atriz e cantora Selena Gomez, 26, está de volta a sua casa.

A informação, divulgada pela revista americana People nesta quarta (19), foi confirmada por uma fonte próxima da celebridade, segundo a publicação.

"Ela está se sentindo muito melhor e ansiosa por voltar para a normalidade", disse a fonte. "Ela está passando o tempo com seus amigos e família".

A cantora foi hospitalizada duas vezes em outubro, ambas por uma baixa contagem de glóbulos brancos no sangue, um efeito colateral comum em pacientes que passaram por transplante de rim, caso de Selena, que realizou o procedimento em 2017 para tratar um diagnóstico de lúpus.

Durante sua segunda visita ao hospital, Gomez sofreu um ataque de pânico e foi encaminhada diretamente para um centro de tratamento na costa Leste dos Estados Unidos. "Ela teve semanas difíceis e o ataque de pânico no hospital foi o ponto crítico", afirmou a fonte.