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Segurança de Ed Sheeran faz sucesso com fotos de bastidores com o cantor

Kevin Myers, que tem foto até com Ronaldinho Fenômeno, criou um perfil no Instagram no começo deste mês e já conta com 420 mil seguidores.

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 16:38
Segurança de Ed Sheeran faz sucesso com fotos de bastidores com o cantor Crédito: Reprodução/Instagram
Parece que o segurança de Ed Sheeran está fazendo mais sucesso nas redes sociais do que o próprio cantor, pelo menos na opinião dos fãs. Kevin Myers, que acompanha o músico britânico desde 2015, criou um perfil no Instagram no começo deste mês e, em quase duas semanas, já conta com 420 mil seguidores.
Entre as fotos de bastidores publicadas por ele, os dois aparecem juntos em um lago - com uma legenda sobre uma "escapada romântica" -, se divertindo em boas risadas ou se abraçando. Mas há imagens em que Kev está, claro, fazendo o trabalho dele.
Sheeran apoiou a iniciativa de Myers e usou seu perfil na rede social para promover o do segurança. "O momento chegou, finalmente Kev tem um (perfil no) Instagram onde todos os seus fãs podem acompanhar cada um de seus passos", escreveu o cantor, pedindo para que as pessoas o seguissem.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
Em 2015, Ed Sheeran disse que contratou um segurança pela primeira vez em quatro anos após seus fãs se tornarem "um pouco 'agarradores'". Na época, ele afirmou que não se importava se "as pessoas pedissem educadamente, mas se alguém agarra você e puxa você...".
Agora, além de ter alguém para protegê-lo desse assédio, o cantor tem um companheiro que faz piadas com ele no Instagram. "Olhando para o meu futuro. Parece brilhante. Nós ricos", escreveu, o segurança em uma das fotos postadas.
 Kevin tem até uma foto com Ronaldo Fenômeno.

The original

Uma publicação compartilhada por Kevin Myers (@securitykev) em

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