Scooby alfineta Piovani ao viajar com filhos: "Macumba"

jura de pé junto que passou um perrengue para fazer acom os, acontecer. Ele foi à web falar que tentaram fazer de tudo para não conseguirem deixar o passeio acontecer, mas que o amor vence tudo.

"Olha a turma! Estamos aqui na primeira parada, Boston. Estamos indo para Los Angeles para as nossas férias tão esperadas. Por algum momento, achei que não fosse acontecer hoje. Macumba , feitiço... Tentaram fazer de tudo para acabar com a nossa viagem . Mas o amor supera tudo isso e o amor tenho de sobra no meu coração", disse ele, sem citar nomes.

"Não poderia deixar de falar da minha gata, maravilhosa, linda, incrível, que ficou do meu lado o tempo inteiro tentando resolver. Estava em outro voo, em outra companhia, mas largou tudo. Ficou ali do meu lado me apoiando. Ela só para quando resolve tudo. Ela toda agilizada. Mais agilizada do que eu. Obrigada, meu amor. Aos invejosos, quanto mais você bota energia negativa, inveja, maldade, macumba e feitiço. Mas a gente se ama", conclui.