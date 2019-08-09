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Vão conhecer Anitta

Scooby alfineta Piovani ao viajar com filhos: "Macumba"

Surfista não citou nomes, mas disse que "tentaram fazer de tudo para acabar com a viagem"
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

09 ago 2019 às 07:09

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 07:09

Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
Pedro Scooby jura de pé junto que passou um perrengue para fazer a viagem com os três filhos, Dom, Bem e Liz, acontecer. Ele foi à web falar que tentaram fazer de tudo para não conseguirem deixar o passeio acontecer, mas que o amor vence tudo. 
> 'Vamos conhecer a Anitta', comemoram filhos de Scooby em vídeo de Piovani
"Olha a turma! Estamos aqui na primeira parada, Boston. Estamos indo para Los Angeles para as nossas férias tão esperadas. Por algum momento, achei que não fosse acontecer hoje. Macumba, feitiço... Tentaram fazer de tudo para acabar com a nossa viagem. Mas o amor supera tudo isso e o amor tenho de sobra no meu coração", disse ele, sem citar nomes. 
> Piovani diz que está se preparando para filhos para conhecerem Anitta
Ele ainda agradeceu à ajuda da namorada, Anitta, que teria feito uma intervenção para que a família conseguisse um voo.
Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
"Não poderia deixar de falar da minha gata, maravilhosa, linda, incrível, que ficou do meu lado o tempo inteiro tentando resolver. Estava em outro voo, em outra companhia, mas largou tudo. Ficou ali do meu lado me apoiando. Ela só para quando resolve tudo. Ela toda agilizada. Mais agilizada do que eu. Obrigada, meu amor. Aos invejosos, quanto mais você bota energia negativa, inveja, maldade, macumba e feitiço. Mas a gente se ama", conclui. 

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